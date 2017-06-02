Сближение США и России поможет Украине − МИД ФРГ

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что возможное сближение между США и Россией могло бы способствовать урегулированию международных кризисов, в частности, в Украине, передает ARD.

"Если между этими двумя мировыми державами произойдет разрядка, это будет хорошо для развития ситуации в Сирии, для развития ситуации в Украине, для процесса разоружения в Европе", − отметил Габриэль, добавив, что будущие договоренности "не должны быть достигнуты за счет Украины и Европы".

Он убежден, что администрация Дональда Трампа пока только ищет собственную стратегию в отношении России. Ранее Габриэль побывал в США, где встретился с госсекретарем Рексом Тиллерсоном и вице-президентом США Майком Пенсом.

"И вице-президент США Пенс, и его коллега Тиллерсон ясно дали понять в ходе переговоров, что у них есть большой интерес к объединенной Европе, что они поддерживают трансатлантическое партнерство в НАТО", − подчеркнул министр.

Источник: korrespondent.net