Лента RSS
Подписаться на ленту
06 февраля 2017, понедельник, 07:54
-8°C
Завтра -13°C
-8°C
Завтра -13°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,07
06. 02. 2017

ДТП в Гондурасе: 23 человека погибли

 
В Гондурасе в результате столкновения школьного автобуса с грузовиком погибли 23 человека, еще 35 человек получили ранения, передает La Prensa.
 
По данным Reuters, авария произошла примерно в десяти километрах от столицы Гондураса Тегусигальпы.
 
Полиция проводит расследование чтобы установить, почему водитель потерял управление грузовиком. Сообщается, что он сбежал с места происшествия.

#Honduras: 23 personas muertas deja accidente vial https://t.co/KnPJpE9aRu pic.twitter.com/tuH9hjbNIV

— Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) 6 февраля 2017 г.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Польше возле города Свидниця столкнулись 24 автомобиля.

В Киеве столкнулись 11 авто, есть пострадавшие

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Пресс-конференция Лукашенко 3 февраля
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- У вас тут в резюме написано, что вы получили Нобелевскую премию. В какой области? 
- В Рязанской.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.