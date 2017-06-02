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06. 02. 2017

Власенко подтвердил встречу Тимошенко и Трампа

 
Народный депутат Сергей Власенко подтвердил встречу президента США Дональда Трампа и лидера Батькивщины Юлии Тимошенко, которая носила частный характер и не была "одноминутным рукопожатием", передает пресс-служба Батькивщины.
 
"Встреча была, она носила частный характер. Поэтому мы не можем раскрывать какие-то нюансы содержания", – сообщил Власенко.
 
Комментируя вопрос, правда ли, что встреча состоялась по инициативе Тимошенко, и Трамп предварительно о ней не знал, Власенко ответил, что это не так.
 
"Неожиданные для президента США встречи – не подтверждаются Белым домом", – заявил он.
 
Власенко также опроверг информацию, что Тимошенко ждала Трампа после молитвенного завтрака возле туалета, назвав ее "полным абсурдом".
 
Напомним, ранее СМИ сообщили, что 2 февраля Тимошенко встретилась с Трампом во время молитвенного завтрака в Вашингтоне. В Белом доме факт короткого разговора подтвердили.

Источник: korrespondent.net

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