США хотят вбить клин между РФ и Ираном - СМИ

У Трампа ищут возможность разрушить "военный и дипломатический союз России с Ираном", чтобы положить конец конфликту в Сирии и активизировать борьбу с Исламским государством. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник в американской администрации, а также на представителей европейских и арабских политических кругов, знакомых с ситуацией.

По их данным, разрабатываемая Вашингтоном стратегия призвана совместить на первый взгляд "противоречивые заявления об улучшении отношений с президентом РФ Владимиром Путиным" и агрессивные попытки США бросить вызов Тегерану, поставив под сомнение его военное присутствие на Ближнем Востоке.

Между тем высокопоставленный источник в администрации Трампа сообщил изданию, что у Белого дома, несмотря на примирительные заявления в адрес РФ, нет иллюзий в отношении Путина. Тем не менее Вашингтон не считает Россию экзистенциальной угрозой, сравнимой с СССР в период холодной войны, и на данном этапе в большей степени сосредоточен на сдерживании Ирана, пишет газета. Этим и объясняется стремление подорвать взаимодействие Москвы и Тегерана в Сирии, поясняет издание.

"Мы готовы изучить, можно ли вбить клин между Россией и Ираном", - в подтверждение выдвинутой версии приводит WSJ слова собеседника издания.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп назвал Иран "террористическим государством номер один", а в Пентагоне Иран назвали спонсорами террористов.

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Источник: korrespondent.net