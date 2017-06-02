Итоги 05.02: Свет в Авдеевке, скандал на блокаде

В Румынии требовали отставки правительства

Несмотря на то, что правительство отказалось вводить поправки в Уголовный кодекс страны, которые могли привести к освобождению из тюрем коррупционеров, в Румынии продолжились акции протеста.

На улицы вышли около 600 тысяч граждан, которые требовали отставки правительства.

Суд в США отклонил апелляцию Трампа

Федеральный апелляционный суд США отклонил запрос администрации президента Дональда Трампа о восстановлении действия иммиграционного указа, которым запрещается въезд в страну гражданам семи мусульманских стран.

Суд в Сиэтле принял решение приостановить действие указа до тех пор, пока не будет рассмотрен иск о его отмене, поданный прокуратурой штата Вашингтон.

В Конгресс США внесли закон о поддержке Украины

Американские конгрессмены повторно внесли на рассмотрение Палаты представителей Конгресса законопроект в поддержку Украины STAND for Ukraine Act, который до конца прошлого года не успел пройти утверждение в Сенате.

Новый проект закона носит название: "О сдерживании, предотвращении и прекращении российской агрессии в Украине, помощи демократическим преобразованиям в Украине, а также других целях".

Документ предусматривает ужесточение санкций против РФ, закрепление существующих наказаний на законодательном уровне, а также вводит ограничения на предоставление России странами-членами НАТО товаров и услуг военного назначения, содержащих американские технологии или компоненты, пока она не прекратит оккупацию Украины.

Отдельно документ отвергает любые формы признания российской власти в Крыму.

Названа цена билетов на Евровидение в Киеве

Руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины по вопросам проведения конкурса Павел Грицак сообщил, что билеты на Евровидение-2017 будут стоить от 40 до 200 евро.

"В среднем, цена будет от 40 евро до 200, 200 с хвостиком евро – это VIP-билеты", – отметил он. Билеты будут продаваться на 9 событий.

В Украине произойдет резкое снижение температуры

В Укргидрометцентре информировали, что с 7 февраля в Украине резко похолодает. На значительной территории страны температура воздуха составит -16...-19°С ночью и до -9…-12 °С днем.

В последующие дни станет еще холоднее: 8-го и 9-го февраля центральных, северных и восточных областях ночью столбик термометра может опуститься до -25°С, днем до -12°С.

В Авдеевке восстановили электроснабжение

Президент Петр Порошенко сообщил, что в Авдеевке, которая осталась без электроснабжения в результате обстрела 29 января, появился свет.

Также информацию подтверждают местные жители.

Нардеп ударил полицейского в Донецкой области

В пресс-службе полиции Донецкой области сообщили, что на блокпосту в Бахмуте народный депутат, участвующий в блокаде железнодорожного переезда, ударил сотрудника полиции и угрожал другим полицейским физической расправой.

Сотрудник Бахмутского отдела полиции обратился в местную больницу с ушибом грудной клетки и был госпитализирован.

Фамилия народного депутата в сообщении полиции не называлась.

Позже глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что народный депутат, ударивший полицейского в Бахмуте – это Владимир Парасюк.

"Владимир Парасюк ударил полицейского на Донетчине. Это ниже плинтуса и очень плохой пример для всех украинцев, чем бы Парасюк не мотивировал свои действия. Владимир или должен держать себя в руках, или лечиться", – написал Ляшко в Facebook.

Источник: korrespondent.net