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06. 02. 2017

Сепаратист ДНР показал обстрел Авдеевки из Градов

 
В Сети появилось видео, где показана установка Град, выпускающая заряды, как утверждается, по Авдеевке. Само видео появилось на странице одного из сепаратистов с позывным "Склон".
 
"Засадили украм 4 полных "пакета" "Града"... Через 15 минут наши "Грады" уже были в поле за терриконами. Одним пакетом угостили минометчиков ВСУ возле "промки", а с 4 машин шуранули по батарее САУшек", - написал "Склон".
 
 
Также видео обстрелов из Градов выкладывают на сепаратистских пабликах в соцсетях.
 
 
Напомним, ранее сообщалось, что за сутки 5 февраля в зоне АТО зафиксировано 94 обстрела, пятеро военных ранены.

Источник: korrespondent.net

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