РФ открыла дела по атакам на посольство в Киеве

Следственный комитет России (СКР) заочно предъявил обвинение подозреваемым в нападениях на посольство РФ в Киеве. Об этом сообщается на официальном сайте СКР со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

"Заочно предъявлено обвинение активисту объединения Свобода Владимиру Назаренко, Владимиру Романцову и бывшему депутату Верховной Рады Украины Николаю Рудьковскому, придерживающимся праворадикальных взглядов", – заявила Петренко.

Им заочно предъявлено обвинение по статье 360 УК РФ (нападение на учреждения, пользующиеся международной защитой).

Также, по словам Петренко, по этой же статье заочно предъявлено обвинение бывшему сотнику Женской сотни Майдана Ирме Крат и двум бывшим бойцам батальона Айдар Сергею Новикову и Александру Высоте.

По данным СКР, 14 июня 2014 года, Назаренко, Романцов и Рудьковский, "действуя в группе с другими лицами, принимали участие в порче имущества посольства России, в том числе с использованием подручных средств закидывали фасад здания".

"Помимо этого, Назаренко непосредственно принимал участие в срыве с флагштока государственного флага РФ и надругательстве над ним (Назаренко предъявлено также обвинение в этом преступлении (статья 329 УК РФ). Ущерб, причиненный посольству, составил более 14 млн рублей", – отметила представитель ведомства.

По ее словам, в рамках расследования второго нападения на посольство, совершенного в 2016 году, установлено, что Крат, Новиков, Высота и другие активисты Автомайдана, Евромайдана, Союза ветеранов АТО "заранее спланировали свои противоправные действия у российского посольства, преследуя цель осложнения международных отношений между Россией и Украиной".

"Утром 10 марта 2016 года они пришли к посольству России и бросили в здание четыре бутылки с зажигательной смесью (с так называемыми "коктейлями Молотова"). В результате во дворе и на фундаменте здания российской дипломатической миссии возникли открытые очаги горения. Все происходившее граждане Украины фиксировали на видео, а затем разместили запись в сети интернет", – сказала Петренко.

Она добавила, что подтверждающие причастность указанных лиц к противоправным действиям данные были получены в ходе совместных следственно-оперативных мероприятий с сотрудниками ФСБ и МВД России.

Как сообщал Корреспондент.net, в сентябре 2016 года посольство РФ в Киеве подверглось залпу из фейерверка. Здание видимых повреждений не получило.

Этот инцидент произошел буквально на следующий день после того, как у посольства РФ начали строить стену из металлических жалюзи.

Источник: korrespondent.net