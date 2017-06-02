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06. 02. 2017

В Афганистане рекордное число мирных жертв - ООН

 
 
В результате противостояния исламистского движения Талибан и правительственных войск в Афганистане погибли или пострадали 11418 мирных жителей за год. Такие сведения приводятся в обнародованном в понедельник, 6 февраля, отчете ООН. 
 
По данным всемирной организации, это рекордный показатель с 2009 года, когда ООН начала вести данную статистику.

Live UNAMA presser: Record high #Afghan civilian casualties figures in 2016 - 11418 civilians killed or maimed #CivCas pic.twitter.com/CpVq8lzvhM

— UNAMA News (@UNAMAnews) 6 февраля 2017 г.
 
Так, жертвами афганского конфликта в 2016 году стали 3498 мирных жителей, еще 7920 получили ранения. Почти каждый третий убитый - ребенок. В сравнении с 2015 годом количество пострадавших от конфликта выросло на три процента.
 
Авторы отчета отмечают, что реальные цифры жертв конфликта в Афганистане могут оказаться еще выше, так как доступ во многие районы этой страны затруднен.
Напомним, ранее сообщалось что военные США признались в убийстве 33 мирных афганцев.
 
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Источник: korrespondent.net

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