Обострение возле Авдеевки пошло на спад

Обострение ситуации в районе Авдеевки пошло на спад, заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире 112 Украина.
"Пик обострения боевой ситуации возле Авдеевки немного пошел на спад. Надеюсь, сегодня уже заработают школы. Условия для открытия есть. Электроэнергия восстановлена, еще дорабатывают. Тепло есть, до конца сегодняшнего дня вода будет в полном объеме", - отметил он.
Жебривский добавил, что уже сформированы 10 строительных бригад, они приступают к восстановительным работам в домах.
Напомним, после начала обострения на прошлой неделе из Авдеевки эвакуировали 266 человек.
Вчера в Авдеевке дали свет, которого не было почти неделю.
Источник: korrespondent.net
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