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06. 02. 2017

В Абхазии грозят прислать казаков на Донбасс

Казаки Абхазии выдвинули ультиматум властям Украины с требованием немедленно прекратить военные действия на Донбассе. Об этом говорится в заявлении Союза казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий.

Абхазские казаки выразили "крайнюю обеспокоенность происходящими в ДНР событиями".

"Властям Украины немедленно прекратить военные действия, в противном случае мы оставляемза собой право оказать помощь и содействие ДНР, в том числе участием добровольцев в освободительной борьбе по защите мирного населения, если это будет необходимо братской ДНР", – говорится в решении координационного совета казачьих общин и представительств в Абхазии.

 

Как сообщал Корреспондент.net, в России собирают казаков для боев на Донбассе. Атаман Всевеликого войска донского Николай Козицин объявил сбор добровольцев. Казаков собирают "в связи с критической ситуацией на Донбассе".

Источник: korrespondent.net

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