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06. 02. 2017

Красногоровку обстреляли из минометов и танков

уководитель военно-гражданской администрации Красногоровки Олег Ливанчук выложил на своей странице в Facebook последствия ночных обстрелов города.

Как утверждает Ливанчук, Красногоровку обстреляли из 120-мм минометов и танков.

"Ночные прилеты в город. Опять много разрушений и повреждений. Били 120 минометом и танком", - написал Ливанчук.

Напомним, ранее об острелах из артиллерии 152- и 122-миллиметра, гранатометов, стрелкового оружия и танкоа сообщал штаб АТО.

Обострение возле Авдеевки пошло на спад

Источник: korrespondent.net

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