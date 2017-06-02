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06. 02. 2017

У Путина не согласились со словами Трампа об Иране

В Кремле не согласились со словами американского президента Дональда Трампа об Иране.
 
Накануне Трамп назвал Иран "террористическим государством номер один". Он также пообещал действовать в отношении Тегерана с позиции санкций.

"Мы не согласны с такой постановкой вопроса", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Москва и Тегеран имеют добрые партнерские отношения и дорожат ими.

По его словам, в Кремле сожалеют в связи с принятием новых санкций США против Ирана.

Песков отметил, что позиции Москвы и Вашингтона диаметрально расходятся по ряду вопросов международной и региональной политики.

"Это вместе с тем не может и не должно являться препятствием для выстраивания нормальных коммуникаций и прагматических взаимовыгодных отношений между Россией и США", — добавил он.

Отметим, СМИ сообщили, что США хотят вбить клин между Россией и Ираном.

Источник: korrespondent.net

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