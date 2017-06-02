У Путина не согласились со словами Трампа об Иране

"Мы не согласны с такой постановкой вопроса", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Москва и Тегеран имеют добрые партнерские отношения и дорожат ими.
По его словам, в Кремле сожалеют в связи с принятием новых санкций США против Ирана.
Песков отметил, что позиции Москвы и Вашингтона диаметрально расходятся по ряду вопросов международной и региональной политики.
"Это вместе с тем не может и не должно являться препятствием для выстраивания нормальных коммуникаций и прагматических взаимовыгодных отношений между Россией и США", — добавил он.
Отметим, СМИ сообщили, что США хотят вбить клин между Россией и Ираном.
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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