Лента RSS
Подписаться на ленту
06 февраля 2017, понедельник, 13:56
-7°C
Завтра -13°C
-7°C
Завтра -13°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,91
  • € 2,06
06. 02. 2017

Британия против смягчения санкций в отношении РФ

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выступил против смягчения европейских санкций против России.

"Великобритания будет настаивать на том, что причин смягчать санкции сейчас нет. Нужно продолжать оказывать давление на Россию", – сказал министр журналистам в преддверие Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

Такую же точку зрения высказал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

"Как минимум, санкции нужно сохранить, потому что мы не видим причин для их снятия", – сказал Линкявичюс.

Как сообщал Коррепондент.net, в Евросоюзе изучают возможность продления санкций против России. По информации Bloomberg, ограничения планируется пролонгировать на шесть месяцев.

Напомним, 15 сентября 2016 года ЕС в очередной раз продлил действие антироссийских санкций до марта 2017 года.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Пресс-конференция Лукашенко 3 февраля
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

- У вас тут в резюме написано, что вы получили Нобелевскую премию. В какой области? 
- В Рязанской.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.