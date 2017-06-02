На пост главы Нацполиции осталось три претендента

Консультативная комиссия по отбору председателя Национальной полиции Украины назвала имена троих кандидатов, из которых будет выбран будущий глава ведомства.
"4 февраля комиссия обсудила итоги интервью и выбрала консенсусом трех лучших кандидатов из десяти, после чего провела среди них рейтинговое голосование. По его результатам комиссия рекомендовала министру внутренних дел Бушуева Константина Владимировича, Вишневского Андрея Владимировича и Князева Сергея Николаевича в качестве кандидатов, способных работать на должности руководителя Национальной полиции Украины", – говорится в заявлении комиссии.
Нацполиция может получить нового руководителя уже на этой неделе.
Как сообщал Корреспондент.net, изначально на должность главы Нацполиции претендовали 64 кандидата. А 26 января осталось только десять претендентов на эту должность.
Напомним, некоторые претенденты сняли свои кандидатуры. Среди них оказался и.о. главы Нацполиции Вадим Троян.
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Источник: korrespondent.net
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