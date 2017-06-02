Лента RSS
Подписаться на ленту
06 февраля 2017, понедельник, 13:56
-7°C
Завтра -13°C
-7°C
Завтра -13°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,91
  • € 2,06
06. 02. 2017

На пост главы Нацполиции осталось три претендента

Консультативная комиссия по отбору председателя Национальной полиции Украины назвала имена троих кандидатов, из которых будет выбран будущий глава ведомства.

"4 февраля комиссия обсудила итоги интервью и выбрала консенсусом трех лучших кандидатов из десяти, после чего провела среди них рейтинговое голосование. По его результатам комиссия рекомендовала министру внутренних дел Бушуева Константина Владимировича, Вишневского Андрея Владимировича и Князева Сергея Николаевича в качестве кандидатов, способных работать на должности руководителя Национальной полиции Украины", – говорится в заявлении комиссии.

Нацполиция может получить нового руководителя уже на этой неделе.

Как сообщал Корреспондент.net, изначально на должность главы Нацполиции претендовали 64 кандидата. А 26 января осталось только десять претендентов на эту должность.

Напомним, некоторые претенденты сняли свои кандидатуры. Среди них оказался и.о. главы Нацполиции Вадим Троян.

Нужен лучший коп. Конкурс на главу Нацполиции

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Пресс-конференция Лукашенко 3 февраля
Украина
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

- У вас тут в резюме написано, что вы получили Нобелевскую премию. В какой области? 
- В Рязанской.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.