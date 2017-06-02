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06. 02. 2017

В ЛНР задержали подозреваемого во взрыве силовика

 
Так называемое министерство государственной безопасности ЛНР заявило о задержании подозреваемого во взрые авто с командующим "народной милицией" Олега Анащенко.
 
Имя задержанного не называется, но известно, что это майор ВСУ. Он якобы признался в организации и исполнении убийства Анащенко. Сейчас проводятся розыскные мероприятия по поимке сообщников.

Как сообщал Корреспондент.net, утром 4 февраля Олег Анащенко погиб во время взрыва джипа Тойота на улице Краснознаменной в Луганской. В ЛНР его называли полковником.

Самопровозглашенные власти ЛНР заявили, что произошел теракт.

В ЛНР раскрыли подробности гибели своего силовика

Источник: korrespondent.net

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