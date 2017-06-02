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06. 02. 2017

Сирийские войска начали наступление на западе от Пальмиры

 
В Сирии идет наступление правительственных войск на силы террористов. Об этом сообщает новостной портал Masdar News.
 
На прошлой неделе было освобождено от террористов стратегический перекресток Джихар, находящийся в 40 километрах к западу от Пальмиры, а также - часть газового месторождения Хайян. В настоящий момент на пути к Пальмире продолжаются бои армии с превосходящими силами террористов.
 
В частности, по информации сирийского государственного информационного агентства SANA, военная авиация разгромила укрытия боевиков к востоку от месторождения Хайян.
 
Как считают специалисты, речь идет о планомерном и систематическом наступлении армии на позиции террористов.
Напомним, ранее сообщалось, что ИГИЛ частично разрушило Римский театр в Пальмире.
 
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Источник: korrespondent.net

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