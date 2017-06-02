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06. 02. 2017

ГПУ расследует расхищение кредита Всемирного банка

Генеральная прокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном деле по фактам хищения средств из кредита Всемирного банка. Об этом говорится в постановлении Печерского суда Киева от 30 января.

Следователи установили, что на протяжении 2007-2013 годов Всемирный банк предоставил под гарантии украинского правительства нескольким областям Украины кредит в рамках реализации совместного проекта "Развитие городской инфраструктуры".

Главным исполнителем проекта было Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ.

Средства предназначались для реконструкции и модернизации объектов, принадлежащих коммунальным предприятиям, которые ведут деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения. Деньги направлялись напрямую предприятиям.

Однако руководители ряда региональных предприятий перечисляли выделенные им деньги на счета фиктивных компаний. При этом они существенно завышали стоимость якобы выполненных работ, а в некоторых случаях они не выполнялись вообще.

В дальнейшем безналичные средства переводились в наличные с помощью конвертационных центров.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее во Всемирном банке пожаловались на Украину. В банке считают, что глобальная проблема Украины в неспособности освоить выделенные ей деньги.

Источник: korrespondent.net

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