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06. 02. 2017

В Украине пройдут новые учебные сборы резервистов

В середине февраля пройдут очередные учебные сборы с резервистами оперативного резерва, заявил военный комиссар Львовской области Александр Тищенко.

"В этом году уже одно собрание провели в январе. Люди поехали на военный полигон в Чугуев. В течение месяца они будут проходить обучение и вернутся. Такие же учения проведут в этом месяце - 18 февраля", - сказал Тищенко. 

По его словам, в течение месяца резервисты будут отрабатывать навыки по тактической, медицинской, инженерной и огневой подготовке, а также выполнять программу профессиональной подготовки, боевого слаживания в составе рот, батальонов и бригады в ходе соответствующих учений и тренировок.

Напомним, в январе на одном из полигонов в Харьковской области стартовали учебные сборы резервистов оперативного резерва.
 
А в ноябре сообщалось, что у ВСУ есть 100 тысяч резервистов с боевым опытом.

Источник: korrespondent.net

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