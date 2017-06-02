От звонка до звонка. Эскалация в Донбассе и Трамп

Петр Порошенко и Дональд Трамп впервые провели телефонный разговор после вступления нового американского президента в должность.

Разговор длился около часа и после него обострение возле Авдеевки пошло на спад.

Эскалация конфликта на Донбассе уместилась во временной промежуток между двумя разговорами Трампа – с Владимиром Путиным и Петром Порошенко.

На Банковой и в Белом Доме несколько по-разному трактовали переговоры двух лидеров.

Корреспондент.net разбирался в результатах переговоров Трампа и Порошенко.

Разная трактовка

Как сообщила по итогам разговора пресс-служба Порошенко, особое внимание стороны уделили возможности достижения мира на востоке Украины «политико-дипломатическим путем».

Лидеры двух стран выразили глубокую обеспокоенность в связи с «ухудшением гуманитарной ситуации, прежде всего в районе Авдеевки», и «подчеркнули насущную необходимость установления режима полного прекращения огня» на Донбассе, отмечается в сообщении пресс-службы Президента Украины.

Также президент Украины поблагодарил главу Белого дома за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Новый термин от США

Сообщение офиса пресс-секретаря Белого дома об этом разговоре было значительно короче.

В нем говорилось, что у президента США Дональда Трампа был “хороший разговор” с президентом Украины Петром Порошенко, который охватывал различные темы, включая длительный конфликт Украины с Россией.

"Мы будем работать с Украиной, Россией и другими вовлеченными сторонами, чтобы способствовать восстановлению мира вдоль границы", —цитирует пресс-служба Трампа.

Американский обозреватель Юлиан Боржер назвал это сообщение довольно странным. «Странное сообщение о разговоре Трампа с Порошенко, словно конфликт касается пограничного конфликта между Россией и Украиной и совсем не упоминается, что Украина ведет войну».

Украинские политологи сразу же обратили внимание на то, что в заявлении Белого Дома не было традиционных для администрации Обамы обвинений России в развязывании конфликта.

Не было обвинений Москвы и в заявлении российской администрации.

"В read-out (официальной расшифровке) разговора Трампа с Порошенко в версии АП меня заинтересовала даже не "обеспокоенность" ситуацией на Донбассе, не отсутствие бывших всегда стандартными выпадов в адрес России и "Russian-back separatists" (стандартная формула во времена Обамы), а пассаж о создании новых рабочих мест в результате сотрудничества двух стран", – отметил политолог Олег Волошин.

По его словам, Порошенко явно подыгрывает общей логике курса Трампа: иметь дело только с теми, кто способен принести практическую пользу его избирателям и их ожиданиям.

"Осталось предложить помощь в строительстве стены с Мексикой и ввести из солидарности с Трампом запрет на въезд в Украину граждан семи обозначенных им мусульманских государств", – считает Волошин.

Пограничный конфликт?

Трамп обсудил украинский вопрос и с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

При этом в сообщении Белого дома снова использовался термин “конфликт на границе”.

Во время разговора Трамп и Столтенберг обсудили возможности для "мирного урегулирования конфликта вдоль украинской границы".

Реакция в США

В американских изданиях подчеркивают, что Трамп сообщил Порошенко о своих намерениях “возобновить мир” с Россией.

Так CBS News акцентирует внимание на том, что Белый дом признал конфликт в Украине затянувшимся и собирается решать его вместе с Россией.

The Economist обращает внимание на то, что на следующий день после первого телефонного разговора между Трампом и Владимиром Путиным, жители Авдеевки услышали отголоски тяжелой артиллерии. Впервые с 2014 года на Донбассе велись столь интенсивные бои.

После разговора Порошенко с Трампом эскалация сошла на нет. В Авдеевке восстановили электричество и теплогенерацию, дети пошли в школу.

Действия Киева

Украинская сторона отрядит на переговоры с новой администрацией США экс-главу Администрации президента Украины Бориса Ложкина, пишет в своей статье для ZN.UA Сергей Рахманин.

По его информации, Ложкин, по всей видимости, представит команде Трампа пакет инициатив по сотрудничеству.

По мнению журналиста, у Киева есть шанс заинтересовать в тесном сотрудничестве.

"Трамп — коммерсант, и можно попытаться заинтересовать его как коммерсанта. Печально, если украинская власть предпримет попытку заинтересовать лично Трампа (что, увы, вполне возможно). Необходимо, чтобы Трамп понял, чем для США интересно, полезно и выгодно государство Украина. Альтруистом он точно не будет", - говорится в статье.

Источник: korrespondent.net