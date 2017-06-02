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06. 02. 2017

Качиньский - Порошенко: В ЕС с Бандерой не войдете

Прославление Степана Бандеры  в Украине может помешать ее интеграции в Евросоюз. Об этом заявил глава правящей партии Польши Право и Справедливость Ярослав Качиньский в интервью Do Rzeczy, пишет TVP.

По его словам, об этом он сказал и президенту Петру Порошенко.

"Это дело определенного выбора Украины. Я четко сказал господину президенту Порошенко, что с Бандерой они (Украина. – Ред.) в Европу не войдут. Это дело для меня ясное, мы и так выявили огромное терпение, но всему есть предел", – подчеркнул Качиньский.

Политик также утверждает, что украинцы "превзошли немцев в жестокости против поляков".

"Мы не можем на протяжении многих лет соглашаться, чтобы в Украине был культ людей, совершивших геноцид против поляков", – отметил он.

Ранее Качиньский заявил, что отношения Варшавы и Киева под вопросом. По его словам, они зависят от позиции последнего по историческим вопросам.

Кроме того, в Польше предлагали приравнять украинский национализм к нацизму.

Источник: korrespondent.net

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