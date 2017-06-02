Максим Шкиль передал офисную мебель Учебному центру ВДВ

Александр Пухальский, заместитель начальника центра по работе с личным составом поблагодарил Благотворительный фонд «Разом до майбутнього», его основателя, волонтеров за неоценимую постоянную помощь. По его словам, «Волонтерская деятельность не только поддерживает украинских военных на передовой, а вполне изменила и государственные подходы к оснащению армии. Сегодня государство обеспечивает всем необходимым. Но волонтеры, люди, которые первыми начали оказывать помощь».

Единственный на сегодня Учебный центр по подготовке и переподготовке специалистов в высоко мобильных десантных войсках готовит специалистов по всем специальностям, учитывая потребности частей ВДВ. Здесь в прошлом году было подготовлено более тысячи специалистов. Среди курсантов немало женщин, которые наравне с мужчинами проходят полный курс подготовки.

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С началом военных действий на Востоке Украины именно десантники приняли на себя самый сильный удар и понесли наибольшие потери. Поэтому первоочередной задачей Центра было подготовить специалистов для участия в антитеррористической операции. Сегодня подходы в работе Центра несколько изменились. Здесь, с учетом всех новейших разработок, готовят армию будущего.

«Мы делаем все возможное, чтобы курсант за срок обучения, усвоил учебный материал. При боевых действиях в зоне АТО, или где-либо, он действовал уверенно и смело, а в мирной жизни был вежливым, толерантным, воспитанным - достойным звания военнослужащего», - резюмировал заместитель начальника центра по работе с личным составом Александр Пухальский.

Пресс-служба Благотворительного фонда «Разом до майбутнього»

Источник: korrespondent.net