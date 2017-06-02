В Латвию прибыли более 200 военных США

В Латвию прибыли 225 американских военнослужащих 3-й бронетанковой бригадной боевой группы армии США. Они разместятся в Адажи, сообщает Mixnews.
Американские военные будут заниматься совместными тренировками с латвийскими солдатами в рамках операции Atlantic Resolve.
Военнослужащие США будут находиться в Латвии до прибытия возглавляемого Канадой международного батальона НАТО.
Отмечается также, что уже на следующей неделе в Латвию прибудет тяжелая бронетехника США – танки M1 и бронемашины Брэдли.
Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Эстонию прибыла тяжелая боевая техника США для роты пехотинцев.
В этом месяце также в Польшу доставили американские танки для сдерживания России.
Источник: korrespondent.net
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