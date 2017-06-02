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06. 02. 2017

В Киеве глава "ядерной" инспекции умер на рабочем месте

 
Пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины 6 февраля сообщила о смерти председателя ведомсвта Сергея Божко. Он умер на своем рабочем месте в возрасте 59 лет.
 
В сообщении отмечается, что "он был искренне предан своему призванию в жизни, работу любил больше всего, был чутким человеком, заботливым отцом и сыном. Его сердце было наполнено чистой, бескорыстной любовью".
Сергей Божко принимал участие в проектировании Хмельницкой и Ровенской АЭС, а также еще трех АЭС в других странах. С 2005 по 2011 годы занимал должность заместителя Председателя Госкомитета ядерного регулирования Украины.  С 2011 года работал в ГП Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом в должности директора по ядерной и радиационной безопасности. В 2014 году был назначен председателем Госинспекции ядерного регулирования Украины.
 
Напомним, ранее сообщалось, что в Луцке в больнице скончался мэр Луцка Николай Романюк.
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Источник: korrespondent.net

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