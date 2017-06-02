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06. 02. 2017

Два жителя Славянска получили по пять лет за пропаганду ЛДНР

 
В Славянске суд признал двух жителей Донецкой области приговорили к пяти годам лишенич свободы каждого за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
 
Во время судебных слушаний установлено, что в конце февраля 2014 двое жителей Славянского района Донецкой области, 1993 и 1994 рождения, создали в социальной сети Вконтакте несколько групп. Там они размещали материалы антиукраинского характера.
 
Сотрудники СБУ закрыли группы и задержали их создателей. В суде мужчины своей вины не признали, но государственным обвинением, которое поддерживала прокуратура Донецкой области, полностью доказана их вина в совершенном преступлении.
 
Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области были задержаны три сторонника ДНР, среди которых бывший майор милиции.
 
СБУ заявила о задержании боевика ДНР в Харькове
 
 

Источник: korrespondent.net

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