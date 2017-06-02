Данилюк: МВФ не настаивает на повышении пенсионного возраста

Меморандум сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) не предусматривает повышения пенсионного возраста. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк на пресс конференции в понедельник, 6 февраля.

По его словам, министерство вместе с фондом разработали модель, которая не предусматривает повышение пенсионного возраста. Ключевым элементом новой модели является стаж работы.

"Повышение возраста является и неверным, и несправедливым", – сказал он.

При этом Данилюк выразил уверенность, что разработанная модель будет поддержана парламентом.

Также министр сообщил о ходе переговоров с МВФ в рамках выделение четвертого транша. "Мы уже на последних этапах, уже обсуждаются технические моменты для получения следующего транша", – сказал Данилюк. Он прогнозирует, что переговоры с МВФ могут быть завершены до конца текущей недели.

Данилюк отметил, что возобновление сотрудничества с МВФ является важным сигналом для зарубежных инвесторов и партнеров о том, что Украина находится на пути реформ. "Все транши, запланированные на этот год, должны быть получены, поскольку это является важным индикатором реформ", – подчеркнул министр.

Недавно министр социальной политики Андрей Рева заявил, что МВФ настаивает на повышении пенсионного возраста в Украине.

Источник: korrespondent.net