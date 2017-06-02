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06. 02. 2017

ІТ-гиганты обратились в суд против Трампа

Крупнейшие американские IT-компании, в том числе Google, Apple, Microsoft и Facebook, представили в апелляционный суд юридическое обоснование своих возражений против указа Дональда Трампа о запрете на въезд в США граждан семи стран.

Вышеуказанные и еще 93 компании направили в федеральный апелляционный суд в Сан-Франциско свою правовую оценку ситуации, в котором указывается, что мигранты вносят существенный вклад в развитие инноваций в США, а указ Трампа способствует дискриминации и противоречит закону.

Компании отмечают, что эта политика вредит их бизнесу, усложняя процесс трудоустройства и поиска новых сотрудников. А значит, она грозит переносом рабочих процессов за пределы Соединенных Штатов, говорится в письме.

Документ, среди прочих, подписали компании Ebay, Intel, Netflix, Twitter, Levi Strauss, Uber и Lyft.

Напомним, на днях США приостановили действие миграционного указа. Трамп заявил, что недоволен приостановлением указа о мигрантах и раскритиковал в решение судьи, который отказался восстановить действие указа о миграционной политике.

Источник: korrespondent.net

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