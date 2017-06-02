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06. 02. 2017

Стрельба у клуба в США: четверо погибших

В американском штате Миссисипи неизвестный открыл стрельбу возле ночного клуба – погибли четыре человека. Инцидент произошел в городе Язу-Сити возле местного ночного клуба Club 66, сообщает WJTV.

По данным местной полиции, два человека погибли на месте происшествия, еще двое скончались в больнице. Погибли молодые люди в возрасте до 30 лет.

Правоохранители разыскивает стрелка. Установлено, что перед стрельбой произошла ссора, однако причины ее неизвестны.

Ранее в результате стрельбы в одном из торговых центров американского города Сан-Антонио (Техас) погиб один человек, еще пять получили ранения.

Источник: korrespondent.net

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