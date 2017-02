Слово "неопределенность" в новостях достигло максимума

Число новостей со словом "неопределенность" в конце 2016 - начале 2017 годов достигло исторического максимума, пишет агентство Bloomberg на основе собственной системы, которая собирает новостные заметки.

Судя по графику агентства, предыдущие максимумы были в 2011–2012 годах, а также в 2001-м.

