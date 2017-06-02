Лента RSS
Подписаться на ленту
06 февраля 2017, понедельник, 18:27
-7°C
Завтра -12°C
-7°C
Завтра -12°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,91
  • € 2,06
06. 02. 2017

Слово "неопределенность" в новостях достигло максимума

Число новостей со словом "неопределенность" в конце 2016 - начале 2017 годов достигло исторического максимума, пишет агентство Bloomberg на основе собственной системы, которая собирает новостные заметки.

Судя по графику агентства, предыдущие максимумы были в 2011–2012 годах, а также в 2001-м.

These 5 charts say that everything is definitely not well in the markets https://t.co/HHc4weyZCx pic.twitter.com/1mQqKvTlG1

— Bloomberg (@business) February 6, 2017

При этом методику подсчета в Bloomberg не раскрывают. К примеру, непонятно, делается ли поправка на количество СМИ.

Кроме того, агентство не уточняет, какие именно издания анализировали.

Ранее Google показал самые популярные запросы в Украине 2016 года.

Кроме того, Google показал 2016 год "глазами" поисковика.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Пресс-конференция Лукашенко 3 февраля
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- У вас тут в резюме написано, что вы получили Нобелевскую премию. В какой области? 
- В Рязанской.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.