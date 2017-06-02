Слово "неопределенность" в новостях достигло максимума

Число новостей со словом "неопределенность" в конце 2016 - начале 2017 годов достигло исторического максимума, пишет агентство Bloomberg на основе собственной системы, которая собирает новостные заметки.

Судя по графику агентства, предыдущие максимумы были в 2011–2012 годах, а также в 2001-м.

These 5 charts say that everything is definitely not well in the markets https://t.co/HHc4weyZCx pic.twitter.com/1mQqKvTlG1 — Bloomberg (@business) February 6, 2017

При этом методику подсчета в Bloomberg не раскрывают. К примеру, непонятно, делается ли поправка на количество СМИ.

Кроме того, агентство не уточняет, какие именно издания анализировали.

Ранее Google показал самые популярные запросы в Украине 2016 года.

Кроме того, Google показал 2016 год "глазами" поисковика.

Источник: korrespondent.net