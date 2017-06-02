В Украине начались испытания беспилотника Лелека

На аэродроме под Черниговом проходят испытания нового украинского беспилотного летательного аппарата Лелека-100, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Во время испытательных работ планируем оценить массо-габаритные и аэроэргономичные показатели Лелеки, а также возможности работы оператора комплекса в экстремальных условиях", – рассказал полковник Владимир Дмитриев.

Военные утверждаю, что БПЛА Лелека-100 имеет современное авиационное и радиоэлектронное оборудование, выполняет задание по аэроразведке на больших расстояниях и является более бесшумным и неуловимым для радаров в отличие от предыдущих разработок.

Также на аэродроме проходила доподготовка инструкторов, которые вскоре отправятся в зону АТО, где будут обучать операторов другого БПЛА – комплекса А1-С Фурия – непосредственно в боевых условиях.

По данным Минобороны, "Фурия уже прошла "боевое крещение" в районе военных действий и имеет положительные характеристики".

Как сообщал Корреспондент.net, в январе в Украине протестировали мощный ударный дрон Командор, который способен нести противотанковый ракетный комплекс.

Беспилотник США произвел разведку на Донбассе

Источник: korrespondent.net