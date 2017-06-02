"Разговор о прическе". Встреча Тимошенко с Трампом

Информация о том, что лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко встретилась с президентом США Дональдом Трампом, появилась перед прошлыми выходными. Сначала об этом сообщили украинские СМИ, позже подключились американские. Подтвердил это и Белый дом.

Заключительным аккордом стало заявление нардепа Сергея Власенко, одного из верных соратников леди Ю, подчеркнувшего, что встреча имела частный характер.

Вместе с тем, где происходило и о чем говорилось во время общения, официально не сообщается. Впрочем, как пишут некоторые СМИ, Тимошенко словила Трампа во время молитвенного завтрака при выходе из туалета, что придает этому несколько пикантный характер.

За разъяснением, что может означать эта встреча и зачем Тимошенко надо было подкарауливать американского президента, Корреспондент.net обратился к экспертам.

Была, но недолго

Как считает старший научный сотрудник Института всемирной истории НАН Украины Максим Яли, учитывая, что сам факт встречи подтвердили не только украинские СМИ, но и американские, она действительно была, но длилась не очень долго.

"Сама процедура молитвенного завтрака не предусматривает продолжительные встречи. К тому же Тимошенко сейчас не является официальным лицом и не занимает какие-либо должности в правительстве, поэтому вряд ли ей уделили столько времени", - отметил Яли. (Напомним, со стороны "Батьківщини" сообщалось, что встреча длилась около 20 минут, но американские СМИ это опровергли).

Вместе с тем, как сказал нам директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, вряд ли эта встреча произошла под туалетом, как это разгоняется в СМИ.

"Это выглядит смешно. С точки зрения протокола и охраны подобное сделать нереально", - говорит Бала.

Более скептическое отношение к факту встречи у директора Фонда гуманитарных стратегий Михаила Павлива.

"По слухам, у Тимошенко не было более серьезных встреч, чем с лоббистами США. Если встреча с Трампом и произошла, то она была "встречей на полях". Большие сомнения, что она была содержательной", - отметил Павлив.

Сигнал Порошенко

По словам Яли, сама встреча является своеобразным сигналом для Петра Порошенко, учитывая, что Тимошенко удалось поговорить с Трампом намного раньше, чем ему.

"То, что это так быстро высветили ведущие американские СМИ, говорит о том, что лоббисты Тимошенко в США намного качественнее, чем те, которые наняла Администрация Президента Украины", - подчеркнул он.

Впрочем, как считает Павлив, таким образом бессменный лидер "Батьківшини" решила о себе напомнить.

"Посмотрите, меня везде принимают, я всем нужна. Это выстраивание информационной политики, не более. Юлия Владимировна такой себе Наполеончик, она предпочитает быть узнаваемой и показывать всем, что ее уважают во всем мире", - отметил он.

Глас народа

В украинских соцсетях активно отреагировали на встречу Тимошенко с Трампом, а особенно на возможное место этой встречи. Без шуток не обошлось.

Источник: korrespondent.net