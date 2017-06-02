Lauffer Group поставляет хлеб в пострадавшую от обстрелов Авдеевку

При этом речь идет не только о продаже в розничной сети, но и о благотворительной помощи. Об этом на днях заявил генеральный директор Lauffer Group Виталий Балыхин.

По его словам, в пострадавший от обстрелов террористами город регулярно направляются хлебобулочные и бакалейные изделия. При этом вся продукция доставляется для жителей Авдеевки по личной инициативе владельца Lauffer Group Александра Лещинского совместно с фондом «Миротворец».

«Ежедневно в Авдеевке раздается около 100 буханок бесплатного хлеба Lauffer Group. Кроме того, предприятиями Lauffer Group из Одесской и Харьковской областей было направлено в качестве благотворительной помощи 200 кг муки, 100 кг сахара, 15 л подсолнечного масла, 56 кг сухарей-гренок, 10 мешков ванильной сушки. Начиная с 23 января в розничной сети Авдеевки было реализовано почти 10 тонн хлеба и 4 тонны хлебобулочных изделий», – заявил Виталий Балыхин, отметив что Lauffer Group на сегодняшний день остается единственным поставщиком хлебобулочной продукции в Авдеевку, поэтому компания несет особую ответственность за поставки в этот период.

«Наша компания – единственная, кто поставляет хлеб в Авдеевку. Поэтому мы понимаем, что на нас лежит гораздо большая ответственность, чем обычно. Lauffer Group всегда оказывает благотворительную помощь, когда это необходимо. За последние годы мы отдавали около 10 тонн продукции в месяц на нужды военных, вынужденных переселенцев и других социально незащищенных слоев населения. Кроме того, Lauffer Group помогала в организации и обеспечении продуктами похорон сотрудника ГСЧС, погибшего при исполнении служебных обязанностей в Авдеевке. И сейчас, когда ситуация в Авдеевке обострилась, наша задача – проявить социальную ответственность и помочь людям», – добавил Балыхин.

Источник: korrespondent.net