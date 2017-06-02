Большинство истребителей США не могут летать - СМИ

62 процента палубных истребителей ВМС США F/A-18 Hornet и Super Hornet не могут летать, передает Defense News.

По данным газеты, 27 процентов истребителей проходят техническое обслуживание, еще 35 процентов ждут необходимых запчастей. Главной причиной такой ситуации называется нехватка денег на ремонт.

В то же время в ВМС США говорят, что летать не могут 53 процента (1,7 тысячи единиц) всех воздушных судов, относящихся к военно-морскому флоту: боевые, патрульные и транспортные самолеты, а также вертолеты.

Ранее американский президент Трамп раскритиковал истребители F-35, стоимость которых превышает 100 млн долларов за единицу. По его мнению, "программа F-35 вышла из-под контроля".

После этого компания Lockheed Martin пообещала Трампу удешевить F-35.

Источник: korrespondent.net