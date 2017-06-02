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06. 02. 2017

Швеция поможет Украине с образцовыми полицейскими участками

Украина совместно со Швецией создаст 20 образцовых полицейских участков в четырех регионах. Об этом заявил глава Консультативной миссии ЕС (КМЕС), которая помогает с реформой украинских правоохранительных органов Кястутис Ланчинскас в интервью Европейской правде.

По его словам, в ближайшем будущем совместно со шведской национальной полицией КМЕС начнет обновлять полицейские участки.

"Наши эксперты поменяют там все, изменят структуру, проведут тренинг для полицейских, будет совсем другое отношение к людям, новое оборудование, приемная для населения", – отметил Ланчинскас.

Он добавил, что образцовые участки будут создаваться в маленьких городках. "Мы решили, что надо там работать, когда внедряли так называемый "самборский проект". Но мы уже понимаем, с какими трудностями люди там сталкиваются. Так у нас возникла идея создать 20 полицейских участков, которые станут образцовыми, чтобы потом клонировать их опыт в других регионах Украины", – сказал Ланчинскас.

Отметим, КМЕС работает в Киеве независимо от представительства ЕС, занимаясь только одним направлением – реформой украинских правоохранительных органов. В этот список входят не только полиция, но и система прокуратуры, НАБУ, НАПК, пограничники, СБУ.

Отметим, Консультативная комиссия по отбору председателя Национальной полиции Украины назвала имена троих кандидатов, из которых будет выбран будущий глава ведомства.

Источник: korrespondent.net

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