Россия пояснила отказ выдать Януковича

Российская Генпрокуратура в 2015-2016 годах отказала Киеву во временном задержании и взятии под стражу бывшего президента Виктора Януковича, посчитав его преследование политически мотивированным.

Об этом заявил представитель российского ведомства Александр Куренной, передает РИА Новости.

Он рассказал, что в 2015-2016 годах украинская Генпрокуратура направила ходатайства о временном задержании и взятии под стражу Виктора Януковича, однако российское ведомство оставила их без удовлетворения, сославшись на пункт 2 статьи 3 Европейской конвенции о выдаче.

В этой статье сказано, что выдача не осуществляется, если человека обвиняют в совершении политического преступления.

На днях Янукович позвал следователей на допрос в Россию. Адвокат экс-президента также заявлял, что Янукович приедет в Киев лишь после того, как начнут рассматривать производство о покушении на его жизнь.

Источник: korrespondent.net