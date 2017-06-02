Лента RSS
Подписаться на ленту
06 февраля 2017, понедельник, 20:03
-7°C
Завтра -12°C
-7°C
Завтра -12°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,91
  • € 2,06
06. 02. 2017

В Авдеевке полностью восстановлено водоснабжение

Во всех домах Авдеевки, которая всю прошлую неделю подвергалась обстрелам, вновь появилась вода и электричество, передает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 16:З0 в Авдеевке восстановлено водоснабжение для жителей города", – говорится в сообщении.

Также к централизованному электроснабжению подключены все жители Авдеевки. Без света остаются пять населенных пунктов Ясиноватского района (села Тоненькое, Северное, Веселое, Водяное, Каменка), расположенные вблизи Авдеевки. Здесь работают бригады энергетиков.

Возобновлена работа общеобразовательных школ и детских садов. Также спасатели ремонтируют порежденные здания.

Сепаратист ДНР показал обстрел Авдеевки из Градов

Как сообщал Корреспондент.net, большая часть Авдеевки была подключена к элетроснабжению еще накануне, 5 февраля. Также продолжались восстановительные работы на Авдеевском коксохимическом заводе.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Пресс-конференция Лукашенко 3 февраля
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- У вас тут в резюме написано, что вы получили Нобелевскую премию. В какой области? 
- В Рязанской.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.