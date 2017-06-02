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06. 02. 2017

Киев отрицает задержание в Луганске "майора ВСУ"

В Минобороны отрицают задержание в Луганске майора ВСУ, пишет Обозреватель со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Викторию Кушнир.

"Все наши военнослужащие находятся при выполнении свои задач. Мы не можем сказать, что кто-то был задержан. Нам все отзваниваются и говорят, что это однозначный фейк", - сказала Кушнир.

Напомним, 4 февраля взорвался автомобиль Олега Анащенко - "начальника управления Народной милиции".

Сегодня в ЛНР заявили о задержании подозреваемого - майор ВСУ. Он якобы признался в организации и исполнении убийства Анащенко.

Источник: korrespondent.net

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