В Энергоатоме хищения на 30 млн гривен – НАБУ

Сегодня детективы Национального антикоррупционного бюро задержали пять человек. Их подозревают в причасти к коррупционной схеме завладения деньгами одной из АЭС Энергоатома на общую сумму 30 млн гривен, сообщает пресс-служба НАБУ.

"Во время расследования детективы НАБУ установили, что задержанные – должностное лицо АЭС Энергоатома и четыре представители коммерческих структур, – при осуществлении государственных закупок, используя ряд подконтрольных предприятий, обеспечили заключение и исполнение договоров поставки комплектующих для АЭС по завышенным ценам (превышающим рыночные в 18-34 раза)", – говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что сообщат задержанным о подозрении в течение суток.

Как сообщал Корреспондент.net, НАБУ продолжает производство по фактам получения взятки при закупках, осуществленных НАЭК Энергоатом, фигурантом которого является бывший народный депутат Николай Мартыненко.

Детективы установили факты причинения вреда интересам Энергоатома на 6,4 млн евро.

Источник: korrespondent.net