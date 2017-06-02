Фийон: Приношу извинения, но из президентской гонки не выйду

Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон извинился перед нацией за скандал, в который оказалась замешана его жена Пенелоп, однако подтвердил свое намерение участвовать в выборах. "Я терплю неслыханные и невиданные за все годы существования Пятой республики нападки. Трудоустройство моей супруги было абсолютно оправданно", – воскликнул бывший глава правительства на пресс-конференции.

Фийона обвинили в том, что он в свою бытность депутатом оформил жену на должность помощника, и она получала из бюджета зарплату за работу, которую якобы не делала: Пенелоп в своей должности зарабатывала 3677 евро в месяц (после вычета налогов).

В понедельник правоцентрист Фийон признал, что в политике крайне важно признавать свои ошибки.

"Привлекать членов семьи к работе - это практика, которую французы ныне отвергают. Я глубоко сожалею об этом и приношу свои извинения французам", - добавил бывший председатель правительства.

Газета Canard Enchaîné ранее сообщила, что Пенелоп Фийон заработала около 500 тысяч евро, работая в качестве помощника собственного мужа в парламенте в период с 1998 по 2002 годы. При этом СМИ установили, что у нее не зарегистрирован парламентский пропуск на указанный в публикации срок.

Некоторые наблюдатели ожидали, что на понедельничной пресс-конференции экс-премьер может отказаться от своих президентских амбиций.

Как показали опросы агентства Opinionway, после подмочившего репутацию Фийона скандала левоцентрист Эммануэль Макрон неожиданно вырвался в лидеры избирательной гонки: у него есть все шансы обойти правую националистку Марин Ле Пен во втором туре.

Согласно тому же опросу, кандидат "Республиканцев" пришел бы в первом туре лишь третьим.

Напомним, прокуроры во Франции в ходе расследования финансовых дел кандидата Фийона начали изучение платежей, сделанных в пользу двух детей политика.

Источник: korrespondent.net