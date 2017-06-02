Фийон: Приношу извинения, но из президентской гонки не выйду

Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон извинился перед нацией за скандал, в который оказалась замешана его жена Пенелоп, однако подтвердил свое намерение участвовать в выборах. "Я терплю неслыханные и невиданные за все годы существования Пятой республики нападки. Трудоустройство моей супруги было абсолютно оправданно", – воскликнул бывший глава правительства на пресс-конференции.
Фийона обвинили в том, что он в свою бытность депутатом оформил жену на должность помощника, и она получала из бюджета зарплату за работу, которую якобы не делала: Пенелоп в своей должности зарабатывала 3677 евро в месяц (после вычета налогов).
В понедельник правоцентрист Фийон признал, что в политике крайне важно признавать свои ошибки.
"Привлекать членов семьи к работе - это практика, которую французы ныне отвергают. Я глубоко сожалею об этом и приношу свои извинения французам", - добавил бывший председатель правительства.
Газета Canard Enchaîné ранее сообщила, что Пенелоп Фийон заработала около 500 тысяч евро, работая в качестве помощника собственного мужа в парламенте в период с 1998 по 2002 годы. При этом СМИ установили, что у нее не зарегистрирован парламентский пропуск на указанный в публикации срок.
Некоторые наблюдатели ожидали, что на понедельничной пресс-конференции экс-премьер может отказаться от своих президентских амбиций.
Как показали опросы агентства Opinionway, после подмочившего репутацию Фийона скандала левоцентрист Эммануэль Макрон неожиданно вырвался в лидеры избирательной гонки: у него есть все шансы обойти правую националистку Марин Ле Пен во втором туре.
Согласно тому же опросу, кандидат "Республиканцев" пришел бы в первом туре лишь третьим.
Напомним, прокуроры во Франции в ходе расследования финансовых дел кандидата Фийона начали изучение платежей, сделанных в пользу двух детей политика.
Источник: korrespondent.net
новость
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-