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06. 02. 2017

В Турции за неделю задержаны более 1800 человек

Турецкие силовики в течение одной недели задержали 1829 подозреваемых, среди которых 820 предполагаемых членов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Остальных задержанных подозревают в поддержке запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), движения исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и леворадикальных группировок.

Большинство предполагаемых членов ИГ - около 750 человек - были взяты под стражу в ходе масштабной антитеррористической операции 5 февраля. Полицейские рейды проведены в 29 из 81 провинции страны, в их ходе изъяты оружие, боеприпасы и документы, сообщило турецкое ведомство.

Как пишет агентство Anadolu со ссылкой на источники в правоохранительных органах, силовикам стало известно, что ИГ планировало беспрецедентную атаку на территории Турции. Подробности не сообщаются.

Напомним, 16 января турецкая полиция арестовала главного подозреваемого в нападении на стамбульский клуб Reina в новогоднюю ночь, выходца из Узбекистана Абдулгадира Машарипова. В результате этого теракта 39 человек погибли и 65 были ранены. Ответственность за преступление взяла на себя группировка "Исламское государство".

Источник: korrespondent.net

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