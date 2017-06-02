В Турции за неделю задержаны более 1800 человек

Турецкие силовики в течение одной недели задержали 1829 подозреваемых, среди которых 820 предполагаемых членов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Остальных задержанных подозревают в поддержке запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), движения исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и леворадикальных группировок.
Большинство предполагаемых членов ИГ - около 750 человек - были взяты под стражу в ходе масштабной антитеррористической операции 5 февраля. Полицейские рейды проведены в 29 из 81 провинции страны, в их ходе изъяты оружие, боеприпасы и документы, сообщило турецкое ведомство.
Как пишет агентство Anadolu со ссылкой на источники в правоохранительных органах, силовикам стало известно, что ИГ планировало беспрецедентную атаку на территории Турции. Подробности не сообщаются.
Напомним, 16 января турецкая полиция арестовала главного подозреваемого в нападении на стамбульский клуб Reina в новогоднюю ночь, выходца из Узбекистана Абдулгадира Машарипова. В результате этого теракта 39 человек погибли и 65 были ранены. Ответственность за преступление взяла на себя группировка "Исламское государство".
Источник: korrespondent.net
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