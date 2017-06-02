Аваков: Главу Нацполиции назначат 8 февраля

Новый глава Национальной полиции Украины будет назначен в среду, 8 февраля. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Эспресо.TV.
"Я доволен уровнем кандидатов и надеюсь, что все они будут работать со мной. В среду внесу кандидата. Я рассчитываю, что Кабмин поддержит предложение комиссии и министра", – сказал Аваков.
Новый глава Нацполиции будет назначен по результатам собеседования с министром внутренних дел.
Напомним, консультативная комиссия по отбору кандидатов на должность главы Национальной полиции Украины определилась с тремя кандидатами на эту должность. Изначально на должность главы Нацполиции претендовали 64 кандидата
Источник: korrespondent.net
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