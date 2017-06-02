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06. 02. 2017

В Украине нет культа Бандеры – Институт нацпамяти

В Украине не существует никакого культа Степана Бандеры. Об этом заявил председатель Института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире телеканала 112 Украина в понедельник, 6 февраля.

"Заявление о том, что украинцы хуже немцев лишь свидетельствует, что Качиньский превзошел сам себя в непонимании украинской и польской истории. И, к сожалению, это человек, который собственное искаженное представление об истории своего народа пытается навязывать другим, всему обществу", – заявил Вятрович.

Он убежден, что такие высказывания польского политика свидетельствуют о его пренебрежении к Украине.

"Сейчас мы видим, что украинскую историю пытаются использовать на внутриполитическом польском рынке. Это абсолютно не оправдывает таких высокопоставленных политиков, как Ярослав Качиньский, а наоборот свидетельствует о его пренебрежении к Украине. Это свидетельствует о том, что Качиньский не видит перспективы развития отношений между Украиной и Польшей", – отметил Вятрович.

Ранее сегодня глава правящей партии Польши Право и Справедливость Ярослав Качиньский заявил, что прославление Бандеры  в Украине может помешать ее интеграции в Евросоюз.

Источник: korrespondent.net

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