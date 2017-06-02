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06. 02. 2017

Отставки правительства требуют полмиллиона румын

На шестой день протестов в Румынии на улицы вышли до полумиллиона человек. Изначально они митинговали против закона о декриминализации коррупции. В итоге 5 февраля премьер-министр Сорин Гриндяну отменил этот закон.

Однако демонстранты все равно отказываются расходиться по домам – теперь они требуют отставки правительства.

Но власти Румынии заявили, что правительство не уйдет в отставку, несмотря на самую масштабную акцию протеста со времен Румынской революции. Как заявил Гриндяну, он несет ответственность перед теми, кто проголосовал за социал-демократическую партию, от которой он был избран, и поэтому он останется на своем посту.

Источник: korrespondent.net

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