ОБСЕ: Возле Мариуполя снова "горячо"

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали тяжелое вооружение у линии соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг на пресс-конференции в понедельник, 6 февраля.

"Тяжелое вооружение все еще находится в зоне безопасности, военные позиции слишком близко друг к другу, что означает, что компоненты для нового витка эскалации находятся на месте. И каждый день мы фиксируем новые компоненты", – сказал Хуг.

Он также выразил обеспокоенность ситуацией, складывающейся в районах вблизи Мариуполя. "Мы отмечаем, что в районе севера и районы к северо-западу от Мариуполя снова стали "горячей точкой", и также мы видели, что по обе стороны там используется запрещенное вооружение, включая ракетные системы залпового огня, и это, к сожалению, привело к тому, что среди населения есть пострадавшие", – сказал Хуг.

По его словам, "для того чтобы предотвратить новый виток эскалации, необходимо, чтобы усилия приложили те, кто имеет власть здесь и по другую сторону линии соприкосновения".

Хуг отметил, что ОБСЕ фиксирует наличие военных позиций двух сторон вокруг Донецкой фильтровальной станции.

Кроме того, СММ ОБСЕ зафиксировала примерно 1300 нарушений режима прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки.

"СММ документировала некоторое увеличение нарушений режима перемирия в районе Авдеевки и Ясиноватой, бои повредили инфраструктуру, необходимую для жизни населения. В настоящий момент боевые действия несколько приостановились, сейчас мы регистрируем за последние 24 часа около 1300 нарушений перемирия в районе Донецка" – сказал Хуг.

Он добавил, что "31 января мы зафиксировали 6000 взрывов, 6000 раз было использовано вооружение, которое не должно быть использовано. В последние часы эта цифра упала до 400".

Напомним, сегодня в Авдеевке полностью было восстановлено водоснабжение – город почти неделю был без воды, света и тепла.

Источник: korrespondent.net