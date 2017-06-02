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06. 02. 2017

В Британии прекращают лечить приезжих без предоплаты

Британские государственные больницы, входящие в систему NHS (Национальная служба здравоохранения) с апреля будут юридически обязаны брать с приезжих из дальних стран деньги за несрочную медицинскую помощь.

Таким образом власти рассчитывают получать от приезжих пациентов больше денег. Сегодня больницы терпят убытки: система сбора денег с туристов, уже получивших медицинскую помощь, работает неэффективно, при этом многие больницы переполнены.

"Мы не возражаем против того, чтобы люди, приехавшие издалека, пользовались нашей системой здравоохранения - пока они готовы честно вносить свою долю оплаты, как и британские налогоплательщики", - заявил министр здравоохранения Британии Джереми Хант, объявляя о соответствующих изменениях в законодательстве.

Сегодня в Британии больницы имеют право оказывать приезжим любую медицинскую помощь, позже выставляя им счета. Однако в последнее время СМИ и парламент отмечают, что эти счета мало кто оплачивает.

Так, одно из подразделений национальной системы здравоохранения - Imperial College Trust - сообщает, что за прошлый год таким образом потратило на лечение приезжих 4 млн фунтов (почти $5 млн), из которых вернулось лишь 1,6 млн.

Убытки по всей системе здравоохранения в целом власти оценивают в 500 млн фунтов (около $625 млн) в год - именно такую сумму правительство хочет вернуть с помощью новых правил.

Поэтому, в соответствии со вступающими в силу в апреле правилами, без предоплаты помощь смогут получать только те пациенты, чья жизнь находится в опасности.

Ранее сообщалось, что в Великобритании компьютерный вирус сорвал операции в больницах.

Источник: korrespondent.net

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