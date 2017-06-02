Бывшего лидера Каталонии судят за голосование о независимости

В Барселоне начался суд над бывшим главой правительства Каталонии Артуром Масом, который в 2014 году вопреки запрету конституционного суда страны организовал неформальный референдум по вопросу о независимости.
Артур Мас, ушедший в отставку в январе 2016 года, а также его бывший заместитель Джоана Ортега и экс-министр образования Ирен Ригау обвиняются в неподчинении решению суда, а также в использовании государственных средств не по назначению.
Прокуратура требует лишить подсудимых права занимать государственные должности в течение 9-10 лет, а также оштрафовать их на 30-36 тыс. евро.
Поддержать Маса и его соратников к зданию суда пришли тысячи людей. Митингующие скандировали лозунги "Вы не одни!" и "Независимость!"
По итогам опроса, который состоялся 9 ноября 2014 года, более 80% жителей автономной области заявили, что хотят видеть Каталонию независимым государством.
Напомним, в ноябре 2016 года парламент Каталонии 72 голосами одобрил резолюцию о независимости автономии от Испании. Однако Мадрид подал на Барселону за это в суд и Конституционный суд Испании приостановил действие резолюции о независимости Каталонии.
Источник: korrespondent.net
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