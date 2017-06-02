Нетаньяху призвал ввести новые санкции против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал мировое сообщество ввести новые санкции против Ирана после очередных испытаний Тегераном баллистической ракеты. Об этом он заявил на встрече с главой британского правительства Терезой Мэй в Лондоне в понедельник, 6 февраля.

"Иран стремится уничтожить Израиль, он стремится захватить весь Ближний Восток, он угрожает Европе, он угрожает Западу и всему миру. Он устраивает провокацию за провокацией", – подчеркнул Нетаньяху.

По его мнению, "ответственные" государства должны последовать примеру США и ввести новые санкции против Тегерана.

Мэй в свою очередь подчеркнула, что Великобритания поддерживает ядерную сделку с Ираном, которая была согласована в 2015 году и гарантировала снятие западных санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. При этом Лондон считает, что не стоит игнорировать дестабилизирующие действия Ирана в регионе.

Несмотря на разногласия между Великобританией и Израилем, в частности, по вопросу еврейских поселений, отношения между этими странами начали меняться после прихода Мэй к власти. Так, Великобритания отказалась подписывать коммюнике по итогам ближневосточной конференции в Париже, в котором "план двух государств", предполагающий мирное сосуществование Израиля и Палестины как независимых стран, был назван единственным способом решения конфликта.

Ранее в МИД Ирана заявили, что готовят ответные меры на введение США новых санкций против Тегерана.

Источник: korrespondent.net