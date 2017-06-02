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06. 02. 2017

В сточных водах Токио обнаружили цианид

В специальном районе Токио Аракава на химическом заводе произошла утечка водного раствора цианида. Пока информации об отравлении людей не поступала, сообщает телеканала NHK.

Наличие цианидов, которые в любом количестве запрещены нормативами, было выявлено в сточных водах в ходе проверки на комплексе водоочистительных сооружений в Аракаве. Выяснилось, что вещество попало в воду с химического завода, расположенного в 4 километрах от комплекса.

По предварительным данным, утечка произошла из одной из цистерн с водным раствором цианида. В настоящее время выясняются подробности инцидента.

Ранее сообщалось, что ученые нашли противоядие против цианида.

Источник: korrespondent.net

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