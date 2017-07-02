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07. 02. 2017

В ОАЭ внезапно выпал снег

В Объединенных Арабских Эмиратах внезапно выпал снег. В долине высочайшей горной вершины страны – Джебель Джейс – температура воздуха снизилась до -2С, а снежный покров достиг 10 сантиметров.

Из-за снегопада и сильных ветров организаторам велосипедного "Тура Дубая" пришлось отменить часть пробега.

По прогнозам, на смену снегу уже на этой неделе придут дожди.

Напомним, в декабре в самой большой пустыне мира Сахаре (Северная Африка) впервые за 37 лет выпал снег.

Источник: korrespondent.net

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