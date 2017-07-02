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07. 02. 2017

В Беларуси БМП на учениях замаскировали газетами

Боевые машины пехоты 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады белорусской армии

во время учений замаскировали при помощи газет.

Фотографию трех БМП, обклеенных газетными страницами, опубликовал веб-сайт официальной белорусской военной газеты "Во славу Родины".

Черно-белые газетные полосы, наклеенные на БМП, вполне успешно имитируют так называемый пиксельный камуфляж (составленный из пятен прямоугольной формы) – газетная страница также состоит из белого фона, темно-серых прямоугольников фотографий и светло-серых "пятен" текста.

Цифровой, или пиксельный, камуфляж все чаще используется в последние годы во всем мире. В частности, его активно применяют для маскировки бронетехники в Народно-освободительной армии Китая.

Ранее сообщалось, что американское агентство национальной безопасности запрашивало у национальной разведки информацию о якобы имевшем место вторжении Польши в Беларусь.

Источник: korrespondent.net

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