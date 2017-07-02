В ЕС не видят оснований для снятия санкций с РФ

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан заявил, что не видит оснований для отмены санкций против России. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.
"Я не вижу никаких оснований для отмены санкций", – сказал Хан.
По его словам, будущее санкций зависит от выполнения минских договоренностей.
"Санкции были введены из-за нарушения международного законодательства, а ситуация не изменилась", – подчеркнул еврокомиссар.
Напомним, 15 сентября ЕС в очередной раз продлил действие антироссийских санкций до марта 2017 года.
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Впервые санкции против России ЕС ввел в 2014 году после аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины. С тех пор ограничения неоднократно продлевались и расширялись.
Источник: korrespondent.net
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